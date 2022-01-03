إدراج وتداول أسهم "جاهز" في سوق "نمو".. الأربعاء المُقبل

أعلنت "تداول السعودية" عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الأربعاء المُقبل.

وقالت "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن "جاهز" ستدرج برمز تداول 9526 وبالرمز الدولي SA15ED94KR18 وعلى أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية 30% صعوداً وهبوطاً مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% صعوداً وهبوطاً.

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كانت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها مدير الاستقرار السعري للطرح الأولي لشركة "جاهز"، قد أعلنت عن احتمالية قيامها بعملية الاستقرار السعري لأسهم الطرح وفقًا للتعليمات الخاصة بتنظيمات آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية.

يذكر أنه تمت تغطية عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المستثمرين المؤهلين (غير الأفراد) في أسهم شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات بنسبة بلغت 38.8 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

وبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للمستثمرين المؤهلين غير الأفراد 1.888 مليون سهم بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب المستثمرين المؤهلين الأفراد.

فيما انطلقت مرحلة اكتتاب المستثمرين المؤهلين الأفراد في طرح شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات، يوم الخميس 23 ديسمبر 2021، حتى يوم الأحد 26 ديسمبر 2021.