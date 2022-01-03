اكتتاب "أنابيب الشرق".. تخصيص 10% من أسهم الطرح للأفراد

أعلنت شركة الأهلي المالية، عن نية شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة طرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام الأولي وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية.

وذكرت الشركة في بيان لها على "تداول"، اليوم الاثنين، أنها حصلت على موافقة السوق المالية في 29 سبتمبر 2021 لطرح 6.3 مليون سهم عادي من رأسمالها البالغ 210 ملايين ريال.

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وبحسب البيان، سيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين في نهاية فترة بناء سجل الأوامر.

وأوضحت الشركة أن عدد الأسهم المخصصة لشريحة الفئات المشاركة تبلغ كامل الأسهم المطروحة بنسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم فإنه يحق لمدير سجل الاكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى 5.67 مليون سهم عادي من أسهم الطرح كحد أدنى تمثل 90% من الطرح.

أفادت الشركة بأنه سيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة من قبل المستشار المالي بالتشاور مع الشركة والمساهمين البائعين.

وذكرت الشركة أنه سيتم تخصيص 10% من أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد بما يعادل 630 ألف سهم من أسهم الطرح كحد أقصى.

وتستحوذ "أنابيب الشرق" على ما يقارب 50% من حصة سوق أنابيب لحام القوسي الحلزوني المغمور في السعودية، وفقا لإحصائيات عام 2019.

وكانت أنابيب الشرق قد اندمجت مع شركة ويلبسون لتغليف الأنابيب في 21 يوليو 2020، وأصبحت الشركة تملك وتدير 3 مصانع متقدمة ومتكاملة تقع بالمدينة الصناعية الثانية في الدمام.

وتابعت الشركة: "على الرغم من انخفاض الأرباح بالسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021 إلى 147.8 مليون ريال، إلا أن الشركة تمكنت من تحسين هامش الربح الإجمالي إلى 24.6% مقارنة مع 20.2% بالسنة السابقة".