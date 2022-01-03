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الدولار يرتفع مع بداية العام الجديد وسط معنويات إيجابية

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الدولار الأميركي
الدولار الأميركي
الدولار

الدولار يرتفع مع بداية العام الجديد وسط معنويات إيجابية

خسر اليورو 0.21% إلى 1.1345 دولار

لندن - رويترز

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ارتفع الدولار بعض الشيء أمام العملات الرئيسية مع تحسن المعنويات في الأسواق اليوم الاثنين، حيث صعدت الأسهم الأوروبية وعائدات السندات الحكومية بأول أيام التداول في عام 2022.

لكن من المتوقع أن تظل أحجام التداول محدودة مع إغلاق سوق لندن، السوق الرئيسية للعملات في أوروبا، بسبب عطلة.

وعلى الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المدفوعة بمتحور أوميكرون الذي ما زال يعطل السفر والخدمات العامة على مستوى العالم، تعززت الآمال في إمكانية تجنب الضرر الاقتصادي من إجراءات إغلاق طويلة الأمد.

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وارتفع مؤشر الدولار 0.12% إلى 95.79. وتراجع الين الياباني لفترة وجيزة إلى 115.36 ين للدولار وهو أدنى مستوياته منذ نهاية نوفمبر.

وخسر اليورو 0.21% إلى 1.1345 دولار، في حين فقزت عائدات سندات الخزانة الألمانية بنحو أربع نقاط أساس إلى 0.138%، وهو أعلى مستوياتها منذ نوفمبر.

وانخفض سعر عملة بيتكوين المشفرة 0.5% إلى 46104 دولارات.

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