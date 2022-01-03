"هونغ كونغ" توقف التداول على أسهم إيفرغراند بسبب إفصاح داخلي

أعلنت بورصة هونغ كونغ، عن إيقاف التداول على أسهم مجموعة إيفرغراند العقارية المتعثرة صباح اليوم الاثنين لوجود إفصاح داخلي.

وذكرت بورصة هونغ كونغ أن التداول أُوقف على جميع المنتجات المالية التابعة للمجموعة.

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يذكر أن المجموعة تخلفت عن سداد دفعات سندات بـ255 مليون دولار الأسبوع الماضي، مع وجود مهلة لـ30 يوما للتوصل لاتفاق مع الدائنين.

وكانت السلطات الصينية قد طالبت المجموعة الأسبوع الماضي بهدم 39 بناية سكنية خلال 10 أيام نتيجة لإنشائها بشكل غير قانوني.