أسهم السفر والبنوك ترفع المؤشر الأوروبي لذروة جديدة

واصلت الأسهم الأوروبية ارتفاعها، اليوم الثلاثاء، مدفوعة بأسهم قطاعات السفر والبنوك وأسهم الشركات المرتبطة بالسلع، وسط دلائل جديدة على أن متحور أوميكرون من فيروس كورونا، قد يكون أقل شدة مما كان يعتقد من قبل.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% إلى 493.1 نقطة، مسجلا ارتفاعا قياسيا جديدا بعد إغلاق مؤشري ستاندارد أند بورز وداو جونز الأميركيين على ارتفاع قياسي الليلة الماضية.

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وارتفع مؤشر قطاع السفر الأوروبي 3.3% إلى أعلى مستوياته في أكثر من ستة أسابيع، وصعدت أسهم شركات الطيران البريطانية فزاد سهم رايان إير 9% وإي.إيه.جي المالكة لشركة الخطوط الجوية البريطانية 10%، وزاد سهم ويز إير 10% مع تحسن حركة الطيران في ديسمبر.