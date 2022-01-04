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الدولار يبلغ أعلى مستوى منذ 5 سنوات أمام الين

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الدولار الأميركي
الدولار الأميركي
الدولار

الدولار يبلغ أعلى مستوى منذ 5 سنوات أمام الين

عززته قفزة في عائدات سندات الخزانة

طوكيو - رويترز

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وصل الدولار الأميركي إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من خمس سنوات مقابل الين الياباني، اليوم الثلاثاء، بعد أن عززته قفزة في عائدات سندات الخزانة مع مراهنة المتداولين على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في وقت مبكر على الرغم من ارتفاع الإصابات بـ"كوفيد-19".

ارتفع الدولار أمام الين مسجلا 115.815 ين للمرة الأولى منذ 11 يناير 2017، بعد أن قفزت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل 12.5 نقطة أساس خلال الليل لتصل إلى 1.6420% لأول مرة منذ 24 نوفمبر.

واستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى له منذ أسبوع عند 96.328 الذي وصل إليه يوم الاثنين.

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وبلغ سعر اليورو 1.1302 دولار مرتفعا عن أدنى مستوى له منذ أسبوع عندما سجل 1.12795 دولار خلال الليل.

وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.34685 دولار مسجلا 1.3431 دولار، وهو مستوى لم يشهده منذ 29 نوفمبر.

جرى تداول الدولار الأسترالي قرب أدنى مستوى له منذ أسبوعين عند 0.7184 دولار، والذي وصل إليه في الجلسة السابقة.

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