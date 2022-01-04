الذهب يتعافى بعد أكبر خسارة في 6 أسابيع

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعدما دفع صعود عوائد السندات الأميركية، بدعم رهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيرفع أسعار الفائدة بأسرع من المتوقع، المعدن النفيس لأكبر انخفاض في ستة أسابيع في الجلسة السابقة.

وزاد الذهب 0.2% في العقود الفورية إلى 1804.46 دولار للأونصة الساعة 03:45 بتوقيت غرينتش، بعدما ارتفع أمس الاثنين لأعلى مستوى في أكثر من شهر عند 1831.62 دولار قبل أن يتخلى عن المكاسب ويغلق منخفضا 1.5%. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1804.30 دولار.

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وقال إيليا سبيفاك خبير العملة الاستراتيجي لدى ديلي إف إكس "عندما تحدث مثل هذه الزيادة في عوائد السندات، فهذا يقوض جاذبية أداة التحوط من التضخم... ليس مفاجئا حقا أن نرى الذهب يبدأ منخفضا".

وتراجعت الفضة في العقود الفورية 0.4% إلى 22.77 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 0.1% إلى 956 دولارا، وزاد البلاديوم 1.2% إلى 1847.69 دولار.