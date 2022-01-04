.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الليرة اللبنانية تسجل 30 ألفا مقابل الدولار.. أدنى مستوى تاريخي لها

  • الخط
الليرة اللبنانية
الليرة اللبنانية
لبنان

الليرة اللبنانية تسجل 30 ألفا مقابل الدولار.. أدنى مستوى تاريخي لها

الارتفاع الجنوني لصرف الدولار يطغى على المشهد الداخلي ويقفز بأسعار السلع والخدمات

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

هبط سعر صرف الليرة اللبنانية إلى 30 ألف ليرة مقابل الدولار الأميركي في أدنى مستوى تاريخي، تسجله العملة اللبنانية التي تصارع أزمات اقتصادية وسياسية مزمنة.

فقدت العملة حوالي 95% من قيمتها منذ صيف 2019 عندما بدأت الانفصال عن سعر الصرف البالغ 1500 ليرة للدولار الذي كانت مربوطة عنده العملة منذ 1997، فيما يئن لبنان تحت وطأة انهيار اقتصادي وصفه البنك الدولي بأنه أحد أسوأ حالات الكساد في التاريخ الحديث. وتعود الأزمة إلى حد كبير لعقود من الفساد وسوء الإدارة من النخب السياسية.

وشكل لبنان حكومة جديدة في سبتمبر/ أيلول برئاسة نجيب ميقاتي من أهدافها التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي يُنظر إليه على أنه هام للإفراج عن مساعدات دولية لوقف الأزمة.

"أوبك+" تتوقع فائضاً بأسواق النفط في الربع الأول 2022 طاقة أوبك بلس "أوبك+" تتوقع فائضاً بأسواق النفط في الربع الأول 2022

يظل الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار طاغيا على المشهد اللبناني، حيث يواصل تكسير الأرقام القياسية، وسط توقّعات بأن يستمر بالارتفاع وانعكاس هذا الارتفاع على حركة مريبة أيضا على صعيد تسعير السلع الاستهلاكية الحيوية، بما فيها الخبز والمحروقات.

أرجع خبراء اقتصاديون ارتفاع أسعار الدولار إلى عوامل عدة أهمها نفسي نتيجة فقدان الثقة تحت وطأة استمرار الأزمة الداخلية، ببُعديها السياسي والقضائي، والتي تظهر في عجز مجلس الوزراء عن الانعقاد على رغم أهمية الملفات المتراكمة.

وإلى جانب هذا العامل الأساسي، تساهم أسباب أخرى في ارتفاع الدولار، وهي: تراجع التحويلات نسبياً من الخارج في هذه الفترة، وانكماش التصدير الذي يُشكّل أحد روافد العملة الصعبة، وتقهقر السياحة الأجنبية بفعل الاعتبارات السياسية والخدماتية السلبية السائدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بشرى سارة.. بشرى سارة.. "أوميكرون لقاح ربّاني وسيقضي على كورونا"
أخطر من أوميكرون.. ماذا نعرف عن متحور كورونا الجديد؟ أخطر من أوميكرون.. ماذا نعرف عن متحور كورونا الجديد؟
الأكثر قراءة
فيديو فيديو "الرقص الفاضح".. معلمة المنصورة: صوروني بدون علمي وسألجأ للقضاء
متحور جديد وخطير من كورونا يصيب 12 في فرنسا.. والمصاب صفر كاميروني متحور جديد وخطير من كورونا يصيب 12 في فرنسا.. والمصاب صفر كاميروني
أخطر من أوميكرون.. ماذا نعرف عن متحور كورونا الجديد؟ أخطر من أوميكرون.. ماذا نعرف عن متحور كورونا الجديد؟
مأساة فتاة مأساة فتاة "الصور المفبركة".. عم الضحية: معلم بسنت شريك في انتحارها
النصر يخلص الهلال من فييتو النصر يخلص الهلال من فييتو
إلقاء القبض على شابين.. ابتزا فتاة بصور مفبركة وتسببا بانتحارها إلقاء القبض على شابين.. ابتزا فتاة بصور مفبركة وتسببا بانتحارها
قبل أن تذهب
تقرير: وفاة 4 آلاف مهاجر كانوا بطريقهم لأسبانيا في 2021
تقرير: وفاة 4 آلاف مهاجر كانوا بطريقهم لأسبانيا في 2021
اكتشف المزيد