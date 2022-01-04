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"نيكاي" الياباني يرتفع 1% عند بدء التداولات في بورصة طوكيو

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بورصة طوكيو أسهم اليابان
بورصة اليابان
أسهم اليابان

"نيكاي" الياباني يرتفع 1% عند بدء التداولات في بورصة طوكيو

صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.17%

طوكيو - رويترز

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فتح المؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع 1.07% إلى 29098.41 نقطة، اليوم الثلاثاء، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.17% إلى 2015.61 نقطة.

كان مؤشر نيكاي قد سجل أعلى مستوى إغلاق في نهاية العام منذ فقاعة الثمانينيات، يوم الخميس الماضي، وإن كان مُني بخسائر محدودة في تعاملات ضعيفة قبل عطلة استمرت أربعة أيام. وفقد مؤشر نيكاي 0.40% مسجلا 28791.71 نقطة عند الإقفال.

وخلال العام 2021، زاد نيكاي 4.9% مدعوما بحوافز نقدية ومالية وآمال بانتعاش اقتصادي بعد الجائحة، وهو ما رفع الأسهم لمستويات قياسية على مستوى العالم هذا العام.

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