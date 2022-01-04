سهم سعودي بـ 850 ريالاً.. هذا أحد تفسيرات القيمة المرتفعة جداً

اعتبر رئيس قطاع صناديق أسواق رأس المال في الأول كابيتال، علاء آل إبراهيم، في مقابلة مع "العربية" أن السعر والتقييم المرتفعين لسهم شركة "جاهز" الذي سيبدأ تداوله بالسوق الثانوية السعودية "نمو" هو قرار يعود بشكل كامل لملاك الشركة البائعين بالتشاور مع مستشار الطرح.

وأفاد أن عملية تحديد سعر السهم، هي عملية حسابية لا تؤثر على تقييم السهم من وجهة نظر استثمارية، وقد يحمل نظرة مستقبلية، للقيام بتجزئة سعر السهم، ليكون متاحا لشريحة أوسع من المستثمرين في وقت لاحق، وليس الآن.

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وأشار إلى أن خطوة تجزئة السهم متعارف عليها لجذب المستثمرين في وقت لاحق، وربما تكون خيارا متاحا، أو خيارا قد يجري التفكير به في المستقبل.

وقال إن القطاع (توصيل الطلبات) حديث، وليس هناك شركات مماثلة للمقارنة معها، في هذا القطاع موضحا أن معظم شركات التوصيل تسجل خسائر على مستوى عالمي، لكن شركة مثل "جاهز" تحقق أرباحاً.

ووصف سهم "جاهز" بأنه من شركات النمو، ولا يمكن تقييمها على الأصول، لكنها توقعت تحقيق معدلات نمو تتجاوز 50%.

أعلنت "تداول" إدراج وبدء تداول أسهم شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات في نمو - السوق الموازية اعتبارا من يوم غد، وقد تم تحديد سعر الطرح النهائي في اكتتاب جاهز عند الحد الأعلى من نطاق التسعير البالغ 850 ريالا للسهم، لتتم تغطية الطرح بنحو 39 مرة.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 0.26% ليكسب 29.28 نقطة ويقفل عند مستوى 11356.80 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليار ريال.

بلغت كمية الأسهم المتداولة 134 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 280 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 127 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 60 شركة على تراجع.

كانت أسهم شركات وفرة، والأبحاث والإعلام، والمصافي، ومبكو، وتبوك الزراعية الأكثر ارتفاعًا أما أسهم شركات البلاد، وأسيج، وسابك للمغذيات الزراعية، وذيب، والسعودي الفرنسي الأكثر انخفاضًا في التعاملات حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 4.20%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والجزيرة، وصدر، وسيسكو الأكثر نشاطا بالكمية كما كانت أسهم شركات صدر، والراجحي، والإنماء، ووفرة، ودار الأركان الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 252.44 نقطة ليقفل عند مستوى 25777.66 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 109 ملايين ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 590 ألف سهم تقاسمتها 4526 صفقة.