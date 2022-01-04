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قلق أوميكرون يدب بأسواق الخليج.. مؤشرات الأسهم تتأرجح

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أسواق الخليج - بورصات
أداء متباين للأسواق المالية في الخليج
أسواق الخليج

قلق أوميكرون يدب بأسواق الخليج.. مؤشرات الأسهم تتأرجح

مؤشر السوق السعودية يصعد مدعوما بسهمي الأهلي والصحراء

دبي - رويترز

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تأرجحت أسواق الأسهم في منطقة الخليج بين الصعود والهبوط في التعاملات المبكرة الثلاثاء وسط مخاوف من أن يؤدي انتشار سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا إلى إبطاء انتعاش الاقتصاد العالمي.

وارتفع المؤشر الرئيسي في السوق السعودية 0.4% مدعوما بصعود سهم البنك الأهلي السعودي 1.1% وزيادة بنسبة 1.5% في سهم الصحراء العالمية للبتروكيماويات.

ارتفعت أسعار النفط، وهي عامل محفز لأسواق المال الخليجية، إذ فسر المستثمرون توقعات بأن يزيد منتجو النفط الإمدادات في اجتماعهم، اليوم الثلاثاء، بأنها مؤشر على أن الطلب على الوقود ما زال قويا رغم انتشار المتحور أوميكرون.

وزاد عدد الإصابات اليومية بكوفيد-19 في السعودية متجاوزة ألف إصابة لأول مرة منذ أغسطس/ آب.

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نما القطاع غير النفطي في المملكة الشهر الماضي بأبطأ وتيرة منذ مارس/ آذار مسجلا نموا للشهر السادس عشر على التوالي وفقا لمسح نشرت نتائجه اليوم.

وفي أبوظبي انخفض المؤشر بنسبة 1% مع تراجع سهم اتصالات 3.6% وهبوط سهم ألفا ظبي القابضة 1.5% بعد أن قالت إنها اشترت حصة إضافية نسبتها 17% في شركة الدار العقارية لترتفع حصتها إلى 29.8%.

سجلت الإمارات، المركز التجاري والسياحي بالمنطقة، أمس الاثنين 2515 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وصعد المؤشر الرئيسي لسوق دبي 0.4% مدعوما بارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.1%.

أما مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية فتراجع 0.1% متأثرا بتراجع سهم البنك التجاري القطري 1.6%.

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