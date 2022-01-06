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الذهب يهوي لأدنى مستوى في أسبوع بعد نشر محضر اجتماع الفيدرالي

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الذهب يهوي لأدنى مستوى في أسبوع بعد نشر محضر اجتماع الفيدرالي

نزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2% إلى 1789 دولارا

دبي - العربية.نت

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تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس، لأدنى مستوى في أسبوع، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية بعدما أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع لكبح التضخم.

هبط الذهب في التعاملات الفورية 1.1% إلى 1789.77 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1550 بتوقيت غرينتش، وهو أدنى مستوى منذ 29 من ديسمبر.

ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2% إلى 1789 دولارا.

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يعتبر بعض المستثمرين الذهب تحوطا في مواجهة التضخم المرتفع، لكنه سريع التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وزادت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2021، وهو ما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وبين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 3.1% إلى 22.07 دولار للأوقية، أدنى مستوى منذ 16 ديسمبر. كما انخفض البلاتين 2% إلى 963.91 دولار للأوقية، في حين هبط البلاديوم 0.7% إلى 1852.14 دولار للأوقية.

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