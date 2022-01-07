التداولات في "دبي للذهب والسلع" تصل إلى 150 مليار دولار في 2021

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع، البورصة الأكبر والأكثر تنوعاً في مجال تداول المشتقات في المنطقة، اليوم الجمعة عن بلوغ إجمالي قيمة التداولات بها إلى 150 مليار دولار.

وكشفت البورصة عن تسجيل معدل اهتمام مفتوح قياسي خلال عام 2021 بلغ 1,985,584 عقدًا مع تداول 7,076,350 عقدًا خلال العام الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 149.676 مليار دولار.

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وبالإضافة إلى ذلك، كان عقد خيارات الروبية الهندية، المنتج الأفضل أداء بين منتجات بورصة دبي للذهب والسلع خلال عام 2021، مع تداولات حققت نمواً نسبته 1,233% على أساس سنوي.

واكتسب نشاط التداول زخمًا قويًا خلال شهر ديسمبر، مع تداول أكثر من 727,784 عقدا خلال هذا الشهر، حيث جاءت العقود الآجلة للروبية الهندية في الصدارة.

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: "عملت بورصة دبي للذهب والسلع خلال عام 2021 على تنويع محفظة منتجاتها، إذ طرحت عقودًا جديدة، مثل عقد الروبية الباكستانية الآجل، كما عززنا توسعنا من خلال دخول السوق الإسرائيلي. وواصلنا أيضًا الاهتمام بترقية نظامنا والبنية التحتية التكنولوجية، ومن المقرر أن ننجز مشروع تطوير نظام الإطار المالي مع شركة ناسداك في الربع الثاني من عام 2023. وسوف نواصل سعينا مع بداية عام 2022، للتعاون مع العديد من المستثمرين، كما سنطلق قريبًا عددًا من العقود الآجلة المبتكرة، التي ستخلق قيمة للمشاركين في السوق وتعزز مكانتنا في منطقة الشرق الأوسط بشكل أكبر".