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تباين أداء سوقي الإمارات في أول دوام يوم الجمعة

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اقتصاد الإمارات

تباين أداء سوقي الإمارات في أول دوام يوم الجمعة

مؤشر دبي ارتفع 0.1%

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تباين أداء سوقي الإمارات في أول يوم تداولات بالدولة يوم الجمعة بعد تطبيق النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي، لتكون أربعة أيام ونصف يوم عمل، وذلك من يوم الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة، فيما ستعمل أسواق المال يوم الجمعة بدوام كامل من العاشرة صباحا إلى الساعة الثالثة ظهرا.

وشهد سوق دبي المالي عند الافتتاح ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 0.1% ليصل إلى 3199.13 نقطة، فيما تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.13% ليصل إلى 8383.88 نقطة.

ويُطبق القرار على جميع الجهات في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة، حيث ستكون ساعات الدوام الرسمي بناءً على القرار الجديد من الساعة 7:30 صباحًا إلى 3:30 بعد الظهر من الاثنين إلى الخميس 8 ساعات عمل.

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