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رغم الارتفاع الطفيف.. الذهب يتجه لتسجيل خسائر بـ 2% خلال أسبوع

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الذهب
الذهب
سعر الذهب

رغم الارتفاع الطفيف.. الذهب يتجه لتسجيل خسائر بـ 2% خلال أسبوع

وصل سعره في التعاملات الفورية إلى 1790.9 دولار

رويترز

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استقر الذهب اليوم الجمعة قبيل بيانات وظائف أميركية من المقرر أن تصدر اليوم لكن المعدن الأصفر يتجه لتسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني تحت ضغط ارتفاع عوائد السندات فيما يتأهب المتعاملون لرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة في وقت أقرب.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.1% إلى 1790.90 دولار للأونصة، بعد تراجع لجلستين، وقلص بذلك هبوطه الأسبوعي إلى نحو 2%. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1792.60 دولار.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس "من الواضح أن احتمال محاولة (مجلس الاحتياطي) الاتحادي السيطرة على ارتفاع التضخم يرفع العوائد"، مضيفا أن المعدن النفيس يخسر بعض الإقبال على هذا الأساس.

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وزادت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ مارس آذار 2021 وهو ما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

ويعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم ولكنه سريع التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأميركية التي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، لم تشهد الفضة تغيرا يذكر في المعاملات الفورية لتستقر عند 22.14 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 0.2% إلى 966.50 دولار للأونصة، في حين هبط البلاديوم 0.6% إلى 1872.02 دولار للأونصة.

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