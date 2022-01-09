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اضطرابات كازاخستان تسدد ضربة لصناعة تعدين "بيتكوين" عالميا

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بيتكوين

اضطرابات كازاخستان تسدد ضربة لصناعة تعدين "بيتكوين" عالميا

البلاد تكافح للتعامل مع الطلبات الضخمة على شبكة الطاقة

دبي - العربية.نت

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يضرب الاضطراب السياسي في كازاخستان صناعة تعدين عملة "بيتكوين" المشفرة بعد قطع الإنترنت والاتصالات.

برزت كازاخستان كمركز تعدين للبيتكوين العام الماضي بعد أن اتخذت الصين المجاورة لها إجراءات صارمة ضد هذا النشاط.

واستحوذت كازاخستان على 18% من معدل الطاقة المطلوبة في الثانية لتعدين البيتكوين في العالم في أغسطس 2021.

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شهد معدل الطاقة المستهلكة في التعدين انخفاضا بنسبة 12% يوم الجمعة الماضي.

وتكافح كازاخستان للتعامل مع الطلبات الضخمة على شبكة الطاقة الخاصة بها بسبب ارتفاع تعدين العملات الرقمية.

وأدى نقص الطاقة في نوفمبر إلى إغلاق مزرعة تعدين كبيرة.

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