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إقرار زيادة رأسمال "السعودي للاستثمار" لـ10 مليارات ريال عبر توزيعات مجانية

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البنك السعودي للاستثمار
البنك السعودي للاستثمار
سوق السعودية

إقرار زيادة رأسمال "السعودي للاستثمار" لـ10 مليارات ريال عبر توزيعات مجانية

عبر منح 250 مليون سهم مجاني للمساهمين بواقع سهم لكل 3 أسهم أصلية

دبي - العربية.نت

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وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب البنك السعودي للاستثمار زيادة رأس ماله من 7.5 مليار ريال إلى 10 مليارات ريال عبر منح أسهم مجانية.

وذكرت الهيئة في بيان، اليوم الأحد، أنه سيتم منح سهم مجاني مقابل كل 3 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة البنك تاريخه في وقت لاحق.

وأوضحت الهيئة أن قيمة الزيادة في رأس المال ستسدد عن طريق تحويل مبلغ 2.5 مليار ريال من بند "الاحتياطي النظامي"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 750 مليونا إلى مليار سهم، بزيادة 250 مليون سهم.

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وتابعت الهيئة: "يجب أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 6 أشهر من تاريخ هذه الموافقة، وعلى أن يستكمل البنك الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة".

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