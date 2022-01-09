سوق الأسهم السعودية تواصل مكاسبها.. والمؤشر فوق 11560 نقطة

أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأحد، على ارتفاع بنسبة 1.14%، في أولى جلسات الأسبوع، وسط تصدر سهم مصرف الإنماء سيولة السوق، لتواصل مكاسبها التي حققتها الأسبوع الماضي والتي بلغت نسبتها 1.3%.

وارتفع مؤشر "تاسي" عند الإغلاق بنحو 130 نقطة، ليسجل 11560 نقطة.

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وبلغت قيمة التداولات 5.8 مليار ريال، عبر تداول 172.5 مليون سهم.

وسجلت 178 سهما ارتفاعا مقابل انخفاض 8224 سهما، من إجمالي 210 أسهم مدرجة في سوق الأسهم السعودية.

فيما تصدر سهم بترو رابغ الارتفاعات بنسبة 9.98%، تلاه سهم أبو معطي بنسبة 9.93%، وفي المرتبة الثالثة سهم ريدان 8.83%.

وحاء في مقدمة الأسهم الأكثر انخفاضا الصقر للتأمين 3%، سدافكو 1.64%، والعربية بنسبة 1.09%.

وكان سهم مصرف الإنماء الأكثر تداولا بقيمة 385.9 مليون ريال، والراجحي في المرتبة الثانية بنحو 330.6 مليون ريال.