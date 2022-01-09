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سوق الأسهم السعودية تواصل مكاسبها.. والمؤشر فوق 11560 نقطة

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سوق السعودية

سوق الأسهم السعودية تواصل مكاسبها.. والمؤشر فوق 11560 نقطة

بلغت قيمة التداولات 5.8 مليار ريال عبر تداول 172.5 مليون سهم

دبي - العربية.نت

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أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأحد، على ارتفاع بنسبة 1.14%، في أولى جلسات الأسبوع، وسط تصدر سهم مصرف الإنماء سيولة السوق، لتواصل مكاسبها التي حققتها الأسبوع الماضي والتي بلغت نسبتها 1.3%.

وارتفع مؤشر "تاسي" عند الإغلاق بنحو 130 نقطة، ليسجل 11560 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات 5.8 مليار ريال، عبر تداول 172.5 مليون سهم.

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وسجلت 178 سهما ارتفاعا مقابل انخفاض 8224 سهما، من إجمالي 210 أسهم مدرجة في سوق الأسهم السعودية.

فيما تصدر سهم بترو رابغ الارتفاعات بنسبة 9.98%، تلاه سهم أبو معطي بنسبة 9.93%، وفي المرتبة الثالثة سهم ريدان 8.83%.

وحاء في مقدمة الأسهم الأكثر انخفاضا الصقر للتأمين 3%، سدافكو 1.64%، والعربية بنسبة 1.09%.

وكان سهم مصرف الإنماء الأكثر تداولا بقيمة 385.9 مليون ريال، والراجحي في المرتبة الثانية بنحو 330.6 مليون ريال.

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