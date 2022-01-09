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"بيت الأوراق المالية" تتخارج من صندوق للتطوير العقاري

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اقتصاد الكويت

"بيت الأوراق المالية" تتخارج من صندوق للتطوير العقاري

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة بيت الأوراق المالية "البيت" الكويتية، أن فريق الاستثمار أتم بنجاح عملية التخارج من أحد صناديق التطوير العقاري في الولايات المتحدة الأميركية، والذي شمل مشروعين عقاريين قامت الشركة بإنشائهما وتسويقهما لعملاء الشركة بقيمة 16.4 مليون دولار، وبأرباح إجمالية قاربت 5 ملايين دولار، محققاً عائداً إجمالياً بلغ نسبة 43% على رأس المال المستثمر بعد مدة استثمار بلغت أقل من عامين ونصف العام وبمعدل عائد داخلي سنوي بلغ نحو 24% سنوياً.

وعلق الرئيس التنفيذي فهد فيصل بودي أن "البيت" قد بدأ في شهري أغسطس وأكتوبر من عام 2019 في تطوير وتشغيل مكاتب ومخازن من الفئة الأولى (Class A) في القطاع الصناعي في مدينتي أتلانتا بولاية جورجيا ودنفر بولاية كولورادو، وذلك بالتعاون مع شريكنا الاستراتيجي في الولايات المتحدة الأميركية، مجموعة برينان الاستثمارية Brenan Investment Group.

وأضاف بودي أن التخارج جاء قبل انتهاء مدة الاستثمار المتوقعة، التي كانت مُقدّرة بثلاث سنوات، وبأرباح تجاوزت توقعاتنا قبل الاستحواذ على العقار. ويعود هذا إلى توفيق الله أولاً، ثم إلى نظرة "البيت" الثاقبة في اقتناص أفضل الفرص العقارية في الولايات المتحدة الأميركية، وانتقاء أفضل الشركاء الاستراتيجيين، من خلال خبرة استثمارية دولية تجاوزت العقدين من الزمن، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للعمليات في "البيت" محمد توفيق الطحاوي أن هذا التخارج يعد ثالث تخارج للشركة في قطاع التطوير العقاري الصناعي في الولايات المتحدة الأميركية خلال أربع سنوات، وتمكنت الشركة بفضل الله من التخارج من صناديق عقارات صناعية بقيمة بلغت 24 مليون دولار.

وأضاف الطحاوي أن الشركة ستقوم على أعقاب هذا الاستثمار بالاستمرار في طرح فرص مماثلة لتطوير عقارات صناعية في الولايات المتحدة الأميركية تتميز بقصر مدة الاستثمار، بحيث تكون بين 2 و3 سنوات وبعوائد مجزية.

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