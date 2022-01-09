"عِلم" تعلن نشرة طرح 30% من رأسمالها بسوق السعودية

أعلنت شركة "علم" نشرة الإصدار الخاصة بطرح 24 مليون سهم من أسهمها تمثل 30% من رأس المال البالغ 800 مليون ريال، للاكتتاب العام في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

وأوضحت نشرة الإصدار، أن فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر ستبدأ اعتبارا من 23 يناير 2022 وتستمر لمدة 6 أيام تنتهي يوم الجمعة الموافق لـ28 يناير 2022.

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وذكرت النشرة أن فترة اكتتاب الأفراد تبدأ اعتبارا من الخميس الموافق 3 فبراير 2022 ولمدة 4 أيام.

ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئيا للفئات المشاركة 24 مليون سهم تمثل 100% من إجمالي الطرح، وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل الأسهم المخصصة لهم يحق للمستشار المالي تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 16.800 مليون سهم كحد أدنى تمثل 70% من إجمالي أسهم الطرح.

وسيتم تخصيص 7.2 مليون سهم من أسهم الطرح لاكتتاب الأفراد كحد أقصى بما يعادل 30% من إجمالي أسهم الطرح.

وعِلم هي شركة مساهمة سعودية، مملوكة من قِبل صندوق الاستثمارات العامة، وتقدم مجموعة كبيرة من الحلول الرقمية الجاهزة والمخصصة في العديد من المجالات.

وتستحوذ الشركة على حصة كبيرة من سوق تقنية المعلومات في المملكة التي بلغت قيمته 101 مليار ريال في 2020، ويبلغ عدد مستخدمي شبكة الإنترنت 95% من إجمالي عدد السكان، ويبلغ عدد مستخدمي التواصل الاجتماعي النشطين 72%، كما يقترب معدل انتشار استخدام الإنترنت في المملكة من المعدلات الأخرى في الدول المتقدمة.

أفادت الشركة بأنها تستهدف 4 قطاعات رئيسية في المملكة يبلغ حجم السوق فيها 54.9 مليار ريال طبقا لإحصائيات 2020، وهي الحلول التقنية وإسناد إجراءات الأعمال وإدارة العمليات التشغيلية والاستشارات وخدمات المواد البشرية.

وحققت "علم" إيرادات تقدر بنحو 1.791 مليار ريال في النصف الأول من 2021، بينما سجلت الأرباح عن نفس الفترة نحو 279 مليون ريال.

ويتبع لشركة علم 7 شركات هي (السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيا "تبادل"، إمداد الخبرات، وشركة علم للاستثمار التقني، العمرة للخدمات المتميزة، موارد المستقبل المحدودة، شركة أسدام ديجيتال منطقة حرة، علم أركان لتقنية نظم المعلومات).