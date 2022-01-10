أسهم أوروبا تواصل الهبوط مع تزايد إصابات كورونا

تراجعت الأسهم الأوروبية في تعاملات، اليوم الاثنين، بعد أن سجلت الأسبوع الماضي أول هبوط أسبوعي منذ ثلاثة أسابيع وسط تزايد الإصابات بكوفيد-19 والغموض المتزايد الذي يكتنف مسار أسعار الفائدة.

وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% تحت وطأة هبوط أسهم قطاعات العقارات والتكنولوجيا والصناعة في الوقت الذي سجلت فيه أسواق الأسهم العالمية الكبرى ارتفاعات بصعوبة.

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وتتركز الأنظار في السوق الآن على بيانات البطالة في منطقة اليورو لشهر نوفمبر ومؤشر سنتكس الذي يقيس معنويات المستثمرين لشهر يناير، وفق لرويترز.

وقفز سهم بنك كاريج 4.3% بعد تقرير ذكر أن مصرف بي.بي.إي.آر بانكا خامس أكبر بنوك إيطاليا قدم عرضا محسنا لشرائه للتفوق على العرض المنافس من كريدي أجريكول إيطاليا.

وزاد سهم بي.إم.دبليو 1.4% بعد أن رفع بنك جولدمان ساكس توصيته لسهم الشركة إلى الشراء ورفع السعر المستهدف للسهم إلى 123 يورو من 110 يوروهات.

وهبط سهم شركة أتوس الفرنسية للاستشارات التكنولوجية 16.7% بعد أن أصدرت تحذيرا بشأن الأرباح يعكس تأخير صفقات للعملاء ويفرض ضغوطا على هوامش وحدة إعادة بيع المعدات والبرمجيات التابعة لها.