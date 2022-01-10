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أسهم أوروبا تواصل الهبوط مع تزايد إصابات كورونا

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الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تواصل الهبوط مع تزايد إصابات كورونا

أنظار المستثمرين تتركز على بيانات البطالة في منطقة اليورو لشهر نوفمبر

دبي - العربية.نت

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تراجعت الأسهم الأوروبية في تعاملات، اليوم الاثنين، بعد أن سجلت الأسبوع الماضي أول هبوط أسبوعي منذ ثلاثة أسابيع وسط تزايد الإصابات بكوفيد-19 والغموض المتزايد الذي يكتنف مسار أسعار الفائدة.

وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% تحت وطأة هبوط أسهم قطاعات العقارات والتكنولوجيا والصناعة في الوقت الذي سجلت فيه أسواق الأسهم العالمية الكبرى ارتفاعات بصعوبة.

وتتركز الأنظار في السوق الآن على بيانات البطالة في منطقة اليورو لشهر نوفمبر ومؤشر سنتكس الذي يقيس معنويات المستثمرين لشهر يناير، وفق لرويترز.

أسهم أوروبا تتراجع قبل بيانات مهمة من منطقة اليورو وأميركا اقتصاد الأسواق العالمية أسهم أوروبا تتراجع قبل بيانات مهمة من منطقة اليورو وأميركا

وقفز سهم بنك كاريج 4.3% بعد تقرير ذكر أن مصرف بي.بي.إي.آر بانكا خامس أكبر بنوك إيطاليا قدم عرضا محسنا لشرائه للتفوق على العرض المنافس من كريدي أجريكول إيطاليا.

وزاد سهم بي.إم.دبليو 1.4% بعد أن رفع بنك جولدمان ساكس توصيته لسهم الشركة إلى الشراء ورفع السعر المستهدف للسهم إلى 123 يورو من 110 يوروهات.

وهبط سهم شركة أتوس الفرنسية للاستشارات التكنولوجية 16.7% بعد أن أصدرت تحذيرا بشأن الأرباح يعكس تأخير صفقات للعملاء ويفرض ضغوطا على هوامش وحدة إعادة بيع المعدات والبرمجيات التابعة لها.

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