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ارتفاع غالبية أسواق الأسهم الخليجية اقتداء بالنفط.. وهبوط أبوظبي

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ارتفاع غالبية أسواق الأسهم الخليجية اقتداء بالنفط.. وهبوط أبوظبي

صعود أسهم القطاع المالي تدعم ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.3%

دبي - رويترز

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ارتفعت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج في أوائل المعاملات اليوم الاثنين اقتداء بالمكاسب التي حققتها أسعار النفط إذ طغى اضطراب الإمدادات في كازاخستان وليبيا على المخاوف الناجمة عن الزيادة السريعة في الإصابات بكوفيد-19 لانتشار المتحور أوميكرون.

وصعد مزيج برنت الخام 16 سنتا أي 0.2 %، إلى 81.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:06 بتوقيت غرينتش بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا أي 0.2 %، إلى 79.05 دولار للبرميل.

وارتفع مؤشر تداول الرئيسي في السوق السعودية 0.3 %، بفضل صعود أسهم القطاع المالي إذ زاد مؤشر البنك الأهلي السعودي أكبر بنوك البلاد 0.6%، وصعد مصرف الراجحي 1.1 %.

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وفي دبي زاد المؤشر الرئيسي 0.5 %، بدعم من ارتفاع سهم إعمار العقارية القيادي 1%، وسهم بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك الإمارة 0.8%.

وقالت إعمار الأسبوع الماضي إنها ستبني مركزا تجاريا في سريناجار المدينة الرئيسية في ولاية جامو وكشمير الهندية في إطار استثمارات الإمارة في الولاية.

وارتفع مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية 0.1%، مواصلا مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي بفضل صعود سهم مسيعيد للبتروكيماويات 0.1%، وسهم صناعات قطر 0.3 %.

وهبط مؤشر سوق أبوظبي 1%، مواصلا خسائره للجلسة السادسة على التوالي تحت وطأة هبوط سهم بنك أبوظبي الأول أكبر بنوك البلاد 0.7%.

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