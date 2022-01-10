استقرار سعر الذهب قرب أدنى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين قرب أدنى مستوى له منذ ثلاثة أسابيع مع انتظار المتعاملين بيانات التضخم الأمريكية لشهر ديسمبر كانون الأول والتي قد تعزز توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع بعد بيانات ضعيفة عن معدل التوظيف بأمريكا.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية مسجلا 1795.11 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 02:34 بتوقيت غرينتش بعد تراجعه إلى أدنى مستوى له منذ 16 ديسمبر/كانون الأول عند 1782.10 دولار يوم الجمعة.

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وهبط سعر الذهب في المعاملات الآجلة بالسوق الأميركية 0.2 %، إلى 1794.00 دولار.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي ، بعد محاضر اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الاتحادي والتي أشارت إلى رفع سعر الفائدة في وقت أقرب من المتوقع وإمكانية أن يخفض الاحتياطي الاتحادي ميزانيته العمومية في وقت أقرب مما توقعه الكثيرون.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى استقر سعر الفضة دون تغيير يذكر على 22.29 دولار للأوقية وارتفع سعر البلاتين 0.1 %، إلى 956.10 دولار للأوقية وتراجع البلاديوم 0.3 %، إلى 1927.25 دولار للأوقية.