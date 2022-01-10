تراجع مؤشرات وول ستريت مع هبوط أسهم التكنولوجيا الكبرى

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الاثنين جراء هبوط أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل على خلفية توقعات بارتفاع أسعار الفائدة، في حين عززت البنوك الكبرى مكاسبها بعد أن ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في عامين.

تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 56.45 نقطة أو 0.16% إلى 36175.21 نقطة.

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كما فتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 21.69 نقطة أو 0.46% عند 4655.34 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 184.12 نقطة أو 1.23% إلى 14751.78 نقطة عند قرع جرس الفتح، بحسب وكالة "رويترز".

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين متأثرة بصعود الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأعلى مستوى في عامين في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع والتي قد تدعم قرارا لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) برفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1793.86 دولار للأوقية (الأونصة)‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬بحلول الساعة 1520 بتوقيت غرينتش، بعد أن كان قد وصل إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة. وتراجع سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.2% إلى 1794.60 دولار.