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سوق الأسهم السعودية يواصل المكاسب.. تاسي يغلق فوق 11664 نقطة

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سوق السعودية

سوق الأسهم السعودية يواصل المكاسب.. تاسي يغلق فوق 11664 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليار ريال

دبي - العربية.نت

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية "تاسي" جلسة اليوم مرتفعًا بنسبة 0.9% ليكسب 104.36 نقطة ويقفل عند مستوى 11664.83 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليار ريال.

بلغت كمية الأسهم المتداولة 204 ملايين سهم، تقاسمتها أكثر من 340 صفقة، سجلت فيها أسهم 130 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع.

كانت أسهم شركات: مدينة المعرفة، وعطاء، والأبحاث والإعلام، وشمس، وساب الأكثر ارتفاعًا، بينما كانت أسهم شركات: عناية، وأمانة للتأمين، وريدان، وبترو رابغ، وأبو معطي الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.08% و 6.42%.

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فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وكيان السعودية، والإنماء، وبترو رابغ، والتصنيع الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، ومجموعة تداول، وسابك للمغذيات الزراعية، وكيان السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 14.76 نقطة ليقفل عند مستوى 25845.82 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 190 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 850 ألف سهم تقاسمتها 6308 صفقات.

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