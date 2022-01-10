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سوق دبي المالي تكشف عن قائمة الأسهم المؤهلة للبيع على المكشوف

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سوق دبي المالي تكشف عن قائمة الأسهم المؤهلة للبيع على المكشوف

ضمت 20 شركة

دبي - العربية.نت

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كشف سوق دبي المالي عن قائمة الأوراق المالية المؤهلة للبيع على المكشوف، وذلك وفقا للمراجعة نصف السنوية في يناير الحالي.

وأظهرت القائمة عشرين شركة مؤهلة من ضمنها إعمار العقارية وإعمار للتطوير وبنك الإمارات دبي الوطني بالإضافة إلى أملاك للتمويل وديار للتطوير والاتحاد العقارية وشركة سوق دبي المالي.

وتتيح الخدمة للمستثمرين إمكانية بيع أوراق مالية مدرجة في السوق غير مملوكة لهم شريطة التعهد بردها لمالكها بناء على اتفاقية الإقراض الموقعة.

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