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"جبل عمر" تتوقع إتمام الاستحواذ على صندوق "الإنماء مكة العقاري" 10 فبراير

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جبل عمر جديد
شركة جبل عمر للتطوير
سوق السعودية

"جبل عمر" تتوقع إتمام الاستحواذ على صندوق "الإنماء مكة العقاري" 10 فبراير

موافقة مالكي وحدات الصندوق على إجراء التغييرات الأساسية بما يتيح خيار التخارج العيني

دبي - العربية.نت

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قالت شركة "جبل عمر للتطوير"، إنها تلقت إشعارا من مدير صندوق "الإنماء مكة العقاري" بتاريخ 9 يناير 2022 يفيد بموافقة مالكي وحدات الصندوق على إجراء التغييرات الأساسية على شروط وأحكام الصندوق بما يتيح خيار التخارج العيني لمالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام العرض

وأضافت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أنه تم تفويض مدير الصندوق باستكمال أي إجراءات تنظيمية مطلوبة لتمكين مدير الصندوق من قبول العرض نيابة عن الصندوق.

وذكرت أن مدير الصندوق سيقوم باستكمال إجراءات الحصول على موافقة هيئة السوق المالية لاعتماد التغييرات الأساسية على شروط وأحكام الصندوق، ومن ثم توقيع الاتفاقية الملزمة الخاصة بالصفقة.

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وتوقعت جبل عمر، إتمام إجراءات الاستحواذ قبل أو بحلول يوم الخميس الموافق 10 فبراير 2022.

وقررت الشركة، الشهر الماضي، تعديل العرض المقدم لصندوق "الإنماء مكة العقاري" لتسوية الالتزامات والديون المستحقة على الشركة عن طريق زيادة الأسهم المصدرة إلى 225.13 مليون سهم.

وبحسب بيان سابق فإن عرضها للصفقة المحتملة لمالكي وحدات الصندوق يأتي بدلا من إصدار 193.07 مليون سهم.

وأفادت الشركة بأن ذلك يأتي بناءً على ما تم التوصل إليه مع مدير صندوق الإنماء مكة العقاري خلال المناقشات الجارية بينهما، بشأن العرض غير الملزم المقدم لمدير صندوق الإنماء مكة العقاري نيابة عن الصندوق بشأن تسوية شاملة في ما يتصل بأصول الصندوق والحقوق والالتزامات المرتبطة بها، مقابل إصدار أسهم جديدة لمالكي وحدات الصندوق في الشركة.

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