"مياه الجوف" تطرح 20% من أسهمها بسوق "نمو" في 6 فبراير

أعلنت شركة فالكم للخدمات المالية، عن نية شركة مصنع مياه الجوف الصحية "حلوة" طرح 625 ألف سهم عادي تمثل 20% من أسهمها وإدراجها في السوق الموازية.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أنه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر، مع الإشارة إلى أن فترة الطرح ستبدأ من يوم الأحد 6 فبراير 2022.

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وكانت الشركة حصلت على موافقة الهيئة في 1 ديسمبر، على إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 14.76 نقطة ليقفل عند مستوى 25845.82 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 190 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 850 ألف سهم تقاسمتها 6308 صفقات.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية "تاسي" اليوم مرتفعًا بنسبة 0.9% ليكسب 104.36 نقطة ويقفل عند مستوى 11664.83 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 7.5 مليار ريال.

بلغت كمية الأسهم المتداولة 204 ملايين سهم، تقاسمتها أكثر من 340 صفقة، سجلت فيها أسهم 130 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع.