أسهم اليابان تهبط مقتفية أثر وول ستريت

أغلق المؤشر الياباني نيكاي متراجعا نحو 1% اليوم الثلاثاء مقتفيا أثر إغلاق ضعيف في وول ستريت الليلة الماضية وسط حالة من الحذر بشأن رفع مجلس الاحتياطي الأميركي المحتمل لأسعار الفائدة قريبا، ربما في مارس/آذار، في حين قاد ارتفاع عوائد سندات الخزانة لعمليات بيع في أسهم التكنولوجيا.

وهبط المؤشر نيكاي 0.9% وأغلق عند 28222.48 نقطة في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.44% إلى 1986.82.

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وقال مدير عام إدارة أبحاث الاستثمار في إيواي كوزمو سكيوريتيز، شويتشي إريساوا: "السوق اليابانية تراجعت متأثرة بالإغلاق الضعيف في وول ستريت على مدار جلستين متتاليتين ويتوخى المستثمرون الحذر فيما يتعلق بآفاق السياسة النقدية بالولايات المتحدة".

وهبطت الأسهم في الولايات المتحدة الليلة الماضية مع رهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يرفع أسعار الفائدة قريبا، ربما في مارس/آذار، مما دفع المستثمرين لتقليص الأصول المنطوية على مخاطر ورفع عوائد سندات لخزانة لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى في عامين.

ودفعت أسهم التكنولوجيا المؤشر نيكاي للهبوط، وخسر سهم طوكيو إلكترون لمعدات صناعة الرقائق 3.34% في حين هبط سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في شركات تكنولوجيا عالمية ناشئة 2.35 %.

وساعد ارتفاع عوائد السندات شركات التأمين والبنوك على الصعود2.74% و2.57% على الترتيب.