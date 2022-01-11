تحديد النطاق السعري لطرح "أنابيب الشرق" بين 72 و80 ريالاً للسهم

تعلن شركة الأهلي المالية بصفتها مستشارا ماليا، ومدير سجل الاكتتاب ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية في الطرح العام المحتمل لشركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة عن تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة.

وجرى تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 72 ريالا و80 ريالا للسهم الواحد، وفقا لبيان الشركة على سوق تداول السعودية اليوم الثلاثاء.

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وتتمثل عملية الطرح، بطرح 6,300,000 سهم عادي من أسهم الشركة وهو ما يمثل 30% من رأسمال المصدر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل المساهمين الحاليين في الشركة

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة مائة ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى مليون وتسعة وأربعين ألف وتسع مائة وتسعة وتسعين (1,049,999) سهما.

وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية

وسيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة ستة ملايين وثلاثمائة ألف (6,300,000) سهم طرح بما يمثل نسبة 100٪ من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.

وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى خمسة ملايين وستمائة وسبعون ألف (5,670,000) سهم طرح – كحد أدنى – بما يمثل 90٪ من إجمالي أسهم الطرح

وتبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات11 يناير 2022 وتنتهي 17 يناير 2022.