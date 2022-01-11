عائد صناديق استثمار كويتية يتفوق على مؤشر البورصة في 2021

جاء أداء صناديق الاستثمار المتداولة في بورصة الكويت عن 2021 الأفضل منذ سنوات بأرقام وعوائد غير مسبوقة.

وتراوح أداء 17 صندوقاً تقليدياً بين 40.78% لصندوق مصارف و17.06% لصندوق ثروة الاستثماري، فيما تراوح أداء الصناديق الإسلامية بين 25.7% لصندوق الدرة الإسلامي، الذي تديره شركة كامكو للاستثمار، و14.64% لصندوق كاب كورب.

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وتجاوز عائد 10 صناديق ارتفاع مؤشر السوق العام، مما قد يشجع على ضخ المزيد من السيولة من جانب الهيئة العامة للاستثمار في الصناديق لتعميق تلك التجربة أكثر، خصوصاً أن الصناديق ساهمت كثيراً في ضبط أداء وإيقاع السوق ولاسيما الأداء المؤسسي، حسبما أفادت صحيفة الجريدة الكويتية.

وبلغ إجمالي سيولة البورصة خلال عام 2021 نحو 13.615 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 26.6% من قيمة 2020 البالغة نحو 10.754 مليارات دينار.

على الرغم من التذبذبات المتقطعة التي شهدها السوق خلال العام الماضي، فإن الأداء كان جيداً ومرضياً بشكل كبير على الصعيد المؤسسي.

ويعتبر أداء الصناديق الكويتية، الأعلى على كل الصناديق العالمية، التي تساهم فيها الهيئة خارجياً.

وتوقعت مصادر أن تحافظ الصناديق على أداء إيجابي خلال العام الحالي خصوصاً أن تركيزها الأساسي على الأسهم القيادية والممتازة في السوق، والتي تتمتع بقوة مالية وميزات دفاعية وأداء تشغيلي هو الأفضل.

ويتوقع مدير أحد الصناديق أن تجذب الصناديق سيولة كبيرة من التوزيعات التي سيحصل عليها المستثمرون خلال الربع الأول من العام الحالي لعادة تدوير جزء من تلك السيولة في السوق عبر قنوات موثوقة ومن خلال إدارة محترفة.

وتعتبر أداة الصناديق هي الأنجح في بورصة الكويت التي لا تزال فقيرة بالأدوات والمشتقات المتنوعة رغم وجود إطار تشريعي لعدد من المشتقات والأدوات لكن لا يوجد حتى اليوم إقبال، وثمة أسباب تدفع الشركات للعزوف عنها.

ومن المؤمل بعد التحديثات الرقابية التي أضفتها هيئة أسواق المال باحترافية على ملف الصناديق أن تشهد تلك الأداة مزيداً من النمو والتنوع والتوسع محاطاً بتفاؤل إيجابي باستمرار نجاح تجربة الصناديق أداءً وعوائد.

وسجل المؤشر العام لبورصة الكويت أداء إيجابياً مع نهاية عام 2021 مقارنة بعام 2020، إذ بلغ 7043.2 نقطة، بارتفاع بنحو 1497.2 نقطة، وبنسبة نمو 27%.

وعند مقارنة سيولة عام 2021 مع مستوى سيولة عام 2020 يُلاحظ ارتفاع المعدل اليومي لسيولة البورصة بلغ 25.1%، إذ قفز المعدل اليومي لقيمة التداولات في 2021 نحو 55.6 مليون دينار، مقابل نحو 44.4 مليوناً لمعدل عام 2020.

وبلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في نهاية العام نحو 41.902 مليار دينار، إذ ارتفعت 9.192 مليارات بنسبة نمو 28.1%.