20 شركة تهيمن على 99% من مؤشر سوق دبي

أظهرت المراجعة نصف السنوية لأوزان الشركات المدرجة في مؤشر سوق دبي المالي، استحواذ 10 شركات مدرجة على 88.2% من وزن المؤشر، بينما يصل وزن أكبر 20 شركة في المؤشر إلى نحو 98.69%.

وجاءت 3 شركات في صدارة قائمة الشركات المدرجة الأكثر وزناً في المؤشر العام للسوق، وهي "إعمار العقارية" بنسبة 20 %، وبنك "الإمارات دبي الوطني" بنسبة 20 %، وبنك "دبي الإسلامي" بنسبة 20 %، بحصة مجتمعة 60 % من إجمالي وزن المؤشر. وأشارت بيانات أوزان الشركات في المؤشر، كما في يناير 2022، إلى أن شركة "دبي للاستثمار"، جاءت في المرتبة الرابعة، بحصة 6.08%، ثم "الإمارات للاتصالات المتكاملة" 5.54%، ثم «سوق دبي المالي» بنسبة 3.95%، و"العربية للطيران" 3.71%، و"ارامكس" 3.32%، و"إعمار للتطوير" 3.26%، و"بنك المشرق" 2.35%، و"دبي التجاري" 1.8%، و"ديار للتطوير" 1.56%، و"داماك" 1.27%، و"أمانات" 1.04%، و"تبريد" 1.03%، و"الاتحاد العقارية" 1.02%.

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وجاءت باقي الشركات بحصص دون 1%، ومن بينها "مصرف عجمان" 0.95%، و"شعاع كابيتال" 0.65 %، و"أملاك" 0.64%، و"الإسلامية العربية للتأمين" 0.52%، و"الخليج للملاحة" 0.24%، و"عمان للتأمين" 0.18 %، و"دبي الإسلامية للتأمين" 0.14%، و"الأسمنت الوطنية" 0.13%، و"أرابتك القابضة" 0.12%، و"دبي للتأمين" 0.11%، و"دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين" 0.1 %، وفقا لصحيفة البيان.