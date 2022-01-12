أسهم أوروبا تصعد وسط ارتياح عالمي بعد تصريحات جيروم باول
مقتفية أثر مكاسب سجلتها وول ستريت
ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء مقتفية أثر مكاسب سجلتها وول ستريت مساء بعدما عبر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول عن موقف أقل تشددا في السياسة النقدية خلال شهادة أمام الكونغرس.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% ليمضي على درب الأسهم العالمية، بعدما قال باول إن الاقتصاد الأميركي مستعد لبدء تشديد السياسة النقدية، لكن قد يستغرق الأمر شهورا لاتخاذ قرار بشأن تقليص القائمة المالية للبنك المركزي البالغة 9 تريليونات دولار.
وتصدر قطاع المعادن المكاسب وصعد 2% بعدما كشفت بيانات تضخم عن فرصة أكبر لتيسير السياسة النقدية في الصين، في حين زادت أسهم قطاع التكنولوجيا لثاني جلسة على التوالي، نقلاً عن رويترز.
وهوى سهم شركة فيليبس الهولندية 11.1% بعدما قالت إنها تتوقع انخفاض الأرباح الأساسية بنحو 40% في الربع الأخير من العام بفعل نقص في قطع الغيار وسحب أجهزة تنقية هواء.
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