التناغم السياسي يدعم صعود بورصة الكويت 2% للعام الحالي

أكد المستشار الاقتصادي في مجموعة انتركونتيننتال، علي العنزي، في مقابلة مع "العربية" أن سوق الكويت للأوراق المالية، بعد أن سجلت مكاسب 26% العام الماضي، فقد حققت 2% صعودا لمؤشرها الرئيسي في العام الحالي.

وأشار إلى اقتراب النتائج السنوية وأداء الربع الرابع من العام الماضي، المؤمل لها أن تكون إيجابية، وذات انعكاس مؤثر على أداء مؤشر السوق، بجانب صعود أسعار النفط فوق 83 دولارا بما يقلص العجز في ميزانية الكويت، مع تلاشي بعض من ضغوط متحور أوميكرون من وباء كورونا.

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دق تقرير حكومي عن التصنيف السيادي للكويت ناقوس الخطر، محذراً من استمرار التصنيف في التدهور إن لم تتعاون السلطتان التشريعية والتنفيذية لإقرار 18 تشريعاً.

وتوقع العنزي أن يستمر الاستقرار السياسي والتناغم بين البرلمان والحكومة بما يدعم أداء سوق الكويت للأوراق المالية.

وشدد التقرير، الحكومي على ضرورة منح الأولوية لتلك التشريعات والإصلاحات المالية والاقتصادية، التي تعد أمراً أساسياً لتحسين التصنيف الائتماني.

ووضع التقرير قانونَي "الدّين العام" و"السحب المنظم من صندوق احتياطي الأجيال" كأولوية قصوى، يليهما في المرتبة قانونا الضريبة المضافة والانتقائية، وقانون تحديث قواعد الميزانية.