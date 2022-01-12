.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الدولار قرب أدنى مستوياته في شهرين انتظاراً لبيانات التضخم

  • الخط
الدولار
الدولار
الدولار

الدولار قرب أدنى مستوياته في شهرين انتظاراً لبيانات التضخم

سجل مؤشر الدولار 95.611 نقطة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

استقر سعر الدولار قرب أدنى مستوياته في شهرين أمام العملات الرئيسية اليوم الأربعاء قبيل صدور بيانات من المتوقع أن تظهر ارتفاعا جديدا في معدل التضخم الأميركي مما يدعم احتمالات رفع الفائدة في وقت مبكر.

ولم يورد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول إشارة واضحة في شهادته أمس أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ على أن المجلس في عجلة من أمره للإسراع برفع الفائدة مما دفع الدولار للانخفاض بعد أن ارتفع مدعوما بتوقعات رفع الفائدة في الأسابيع الماضية.

وسجل مؤشر الدولار في أحدث تداول عليه 95.611 مستقرا خلال اليوم. وكان قد انخفض إلى 95.533 في المعاملات الآسيوية وهو أدنى مستوى له منذ 18 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وزير الطاقة السعودي: نملك كميات كبيرة من اليورانيوم وسنستغلها تجارياً أسواق اقتصاد السعودية وزير الطاقة السعودي: نملك كميات كبيرة من اليورانيوم وسنستغلها تجارياً

ومن المتوقع أن تشير بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المنتظر صدروها اليوم إلى ارتفاع كبير بنسبة 7% في معدل التضخم والذي قد يكون أعلى مستوى منذ 1982.

وارتفع الدولار بنسبة 0.1% فقط أمام الين ليسجل 115.44 ين للدولار. واستقر اليورو على 1.1355 دولار. وتراجع الدولار الأسترالي عن أعلى مستوياته في أسبوع إلى 0.72230 دولار.

وارتفع الجنيه الاسترليني إلى 1.3645 دولار لأول مرة منذ الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني مدعوما بوجهة النظر القائلة أن الفترة الأسوأ من متحور أوميكرون من فيروس كورونا ربما تتلاشى في بريطانيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الصحة العالمية تطلق إنذارا بشأن تيغراي الصحة العالمية تطلق إنذارا بشأن تيغراي
اكتشف المزيد