الدولار قرب أدنى مستوياته في شهرين انتظاراً لبيانات التضخم
سجل مؤشر الدولار 95.611 نقطة
استقر سعر الدولار قرب أدنى مستوياته في شهرين أمام العملات الرئيسية اليوم الأربعاء قبيل صدور بيانات من المتوقع أن تظهر ارتفاعا جديدا في معدل التضخم الأميركي مما يدعم احتمالات رفع الفائدة في وقت مبكر.
ولم يورد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول إشارة واضحة في شهادته أمس أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ على أن المجلس في عجلة من أمره للإسراع برفع الفائدة مما دفع الدولار للانخفاض بعد أن ارتفع مدعوما بتوقعات رفع الفائدة في الأسابيع الماضية.
وسجل مؤشر الدولار في أحدث تداول عليه 95.611 مستقرا خلال اليوم. وكان قد انخفض إلى 95.533 في المعاملات الآسيوية وهو أدنى مستوى له منذ 18 نوفمبر/ تشرين الثاني.
ومن المتوقع أن تشير بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المنتظر صدروها اليوم إلى ارتفاع كبير بنسبة 7% في معدل التضخم والذي قد يكون أعلى مستوى منذ 1982.
وارتفع الدولار بنسبة 0.1% فقط أمام الين ليسجل 115.44 ين للدولار. واستقر اليورو على 1.1355 دولار. وتراجع الدولار الأسترالي عن أعلى مستوياته في أسبوع إلى 0.72230 دولار.
وارتفع الجنيه الاسترليني إلى 1.3645 دولار لأول مرة منذ الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني مدعوما بوجهة النظر القائلة أن الفترة الأسوأ من متحور أوميكرون من فيروس كورونا ربما تتلاشى في بريطانيا.
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