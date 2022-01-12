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مورغان ستانلي: عوائد سندات الخزانة لـ 10 سنوات سترتفع لـ 3%

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مورغان ستانلي
مورغان ستانلي
بنوك

مورغان ستانلي: عوائد سندات الخزانة لـ 10 سنوات سترتفع لـ 3%

توقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أربع مرات في عام 2022

دبي - العربية.نت

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توقع بنك "مورغان ستانلي" ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 3% من 1.7% حاليا.

كان البنك قد توقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أربع مرات في عام 2022 بدءا من شهر مارس المقبل.

من جانب آخر, قال فريق إدارة الدخل الثابت في "مورغان ستانلي" إن الاحتياطي الفيدرالي سيسمح لأسواق الأسهم بالانخفاض لأن هدفه محاربة التضخم.

ولذلك يرى الفريق أن تحركات الفائدة ستؤدي الى هبوط يتراوح بين 15% الى 30% في أسواق الأسهم، وليس بين 2% الى 3% كما يعتقد كثير من المراهنين على قدرة المركزي على مواجهة كل الصدمات بالأسواق.

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