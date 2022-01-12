نصف مليون سعودي يمتلكون عملات مشفرة

أكدت شركة TripleA المهتمة بالعملات المشفرة أن السعوديين يأتون في المرتبة الثالثة عربيا من حيث امتلاكهم للعملات المشفرة، حيث يمتلك 453 ألف مواطن سعودي هذا النوع من العملات الرقمية.

تأتي مصر المرتبة في الأولى عربياً، وفيها أكبر عدد من مالكي العملات المشفرة بنحو 1.8 مليون شخص. ثم المغرب في المرتبة الثانية بـ 878 ألفاً. وفقاً لصحيفة "المدينة" السعودية.

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فيما جاءت باكستان من بين أكثر الدول الإسلامية استخداماً للعملات المشفرة بنحو 9 ملايين مستخدم.

وأوضحت أن 71% من المتعاملين بالعملات المشفرة عالمياً ذكور، في حين تبلغ نسبة الإناث 21%، وبلغت نسبة المستخدمين أقل من 34 عاماً 58%.