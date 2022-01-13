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الأسهم اليابانية تغلق منخفضة بفعل زيادة الإصابات بفيروس كورونا

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بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

الأسهم اليابانية تغلق منخفضة بفعل زيادة الإصابات بفيروس كورونا

هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.68%

طوكيو – رويترز

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انخفض مؤشر نيكاي الياباني اليوم الخميس، بعدما حفزت قفزة في حالات الإصابة بكوفيد-19 عمليات بيع في أسهم شركات التجزئة ومقدمي الخدمات الآخرين كما تراجعت أسهم التكنولوجيا.

وأغلق المؤشر نيكاي الياباني منخفضا 0.96% مسجلا 28489.13 نقطة، في حين هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.68%.

وسجلت اليابان ارتفاعا في حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 أمس الأربعاء، إذ بلغت الإصابات أعلى مستوياتها في أربعة أشهر في المناطق الحضرية الكبرى في طوكيو وأوساكا مع انتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

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وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو إن البلاد "يجب أن تستعد لاستمرار الانتشار السريع للعدوى".

وكانت شركة ايون لتجارة التجزئة وشركة توهو لدور العرض السينمائي بين أكبر الخاسرين على المؤشر نيكاي فانخفضا 5.70% و5.50% على التوالي. وتراجع سهم فاست للتجزئة المشغلة لسلسلة يونيكلو للملابس 1.92%.

وتراجع قطاع التكنولوجيا على الرغم من أنه بدأ اليوم في منطقة إيجابية. فنزل سهم ياسكاوا المنتجة للمعدات الكهربائية 6.29% ليكون أكبر خاسر على المؤشر نيكاي بالنسبة المئوية اليوم. وانخفض سهم أوليمبوس 4.99%.

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