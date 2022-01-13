اليوم.. قيد أسهم "ماكرو جروب" في البورصة المصرية تمهيداً لطرح 45.8%

تُقيد أسهم شركة المستحضرات الطبية "ماكرو جروب" في البورصة المصرية اليوم الخميس، وذلك عقب موافقة لجنة قيد وشطب الأوراق المالية أمس، بحسب بيان للبورصة المصرية.

ويمهد ذلك الطريق أمام الشركة لطرح ما يصل إلى 45.8% من أسهمها التي سيتم تداولها تحت رمز MCRO.CA في صفقة تضع القيمة السوقية للشركة عند 3.5 مليار جنيه، حسب ما قالت هيئة الرقابة المالية في بيان الشهر الماضي.

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كانت الشركة قد حصلت خلال الشهر الماضي على الضوء الأخضر من هيئة الرقابة المالية لطرح أسهمها بالبورصة، وأمهلتها حتى أواخر يناير لتنفيذ الطرح.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت مصادر مطلعة، وفق نشرة "إنتربرايز"، إنه من المتوقع بدء تداول أسهم الشركة بالبورصة المصرية خلال الربع الأول من عام 2022، مشيرة إلى أن الجدول الزمني الخاص بعملية الطرح لم يتحدد بعد.

وتعد أوضاع السوق أرز العوامل الحاسمة في تحديد موعد الطروحات بالبورصة. وألمحت هيئة الرقابة المالية مؤخرا إلى أنها ستكون أكثر مرونة فيما يخص المهلة الخاصة بإتمام طروحات الشركات التي قيدت أسهمها ولم يتم تنفيذ عملية الطرح بعد.

وفي السابق أعلنت "ماكرو جروب"، عن تأجيل خطة الطرح في اللحظات الأخيرة في أبريل من العام الماضي على الرغم من الإقبال الكبير المؤسسات الاستثمارية الدولية، مشيرة إلى القلق بشأن قدرة السوق على استيعاب هذا العدد الكبير من الطروحات بالبورصة المصرية.

وكانت الشركة على وشك بدء اكتتاب الأفراد عندما قررت إرجاء الطرح، وحددت حينها سعر السهم الواحد بين 5.30 و6.15 جنيه بقيمة إجمالية تتراوح بين 3.1 و3.6 مليار جنيه للصفقة. وقالت مصادر لإنتربرايز الشهر الماضي إن الشركة تخطط لبدء عملية بناء سجل الأوامر مجددا عقب موسم العطلات.

وكلفت "ماكرو جروب" المجموعة المالية هيرميس بدور المنسق الدولي الوحيد، كما كلفت كل من هيرميس ورينيسانس كابيتال للقيام بدور المديرين المشتركين لسجل الأوامر، فيما عينت الشركة مكتب وايت أند كيس مستشارا قانونيا لها في عملية الطرح. وتقوم شركة إنك تانك بدور مستشار علاقات المستثمرين.