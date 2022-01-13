مؤشر سوق الأسهم السعودية يخترق 12 ألف نقطة لأول مرة منذ 2006

تجاوز مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" مستوى 12 ألف نقطة خلال التعاملات المبكرة من جلسة اليوم الخميس، ليسجل أعلى مستوى منذ يوليو من عام 2006 أي منذ أكثر من 15 عاما، قبل أن يقلص ارتفاعه إلى مستوى 11997.23 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.34% في تلك الأثناء.

وذلك بعد ارتفاع المؤشر خلال الجلسة إلى مستوى 12006.63 نقطة.

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وبلغت قيمة التداولات نحو 1.903 مليار ريال، بعد تداول نحو 46.894 مليون سهم.

وفي تعليقه على مواصلة سوق الأسهم السعودية مكاسبها قال لؤي بطاينة، محلل أسواق مالية، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن هذا يعود إلى 3 أسباب، الأول هو ارتفاع معدلات التضخم في أميركا، والذي يعزز رفع أسعار الفائدة، ما سيحافظ على أداء قوي للبنوك في السعودية.

وأشار بطاينة، إلى أن السبب الثاني مواصلة الإنفاق الحكومي في السعودية، وهذا سينعكس على أداء الشركات والبنوك في السعودية التي ستستفيد من هذا الإنفاق.

وأوضح بطاينة أن السبب الثالث هو اعتماد الأفراد والأعمال على وسائل الدفع الرقمية، مما يخفض النفقات التشغيلية للبنوك، ما سيؤثر بالإيجاب على الأداء ليس في السعودية فقط ولكن في كل دول المنطقة.

وسجل 120 سهما ارتفاعا بينما انخفض 60 سهما، من أصل 210 أسهم متداولة في السوق السعودية.

وتصدر سهم "سابتكو" الارتفاعات بنسبة 3.77%، ثم أكوا باور بنسبة 3.43%، ومدينة المعرفة 2.9%.

في المقابل، جاء سهم زجاج بصدارة الأسهم المنخفضة بنسبة 1.23%، ثم "العربية" 1.12%، والواحة 1.08%.

وعلى صعيد التداولات، تصدر سهم الراجحي السيولة بقيمة 171.74 مليون ريال، فيما تصدر مصرف الإنماء الكميات بمقدار 3.95 مليون سهم.