مستثمرون في خطوط أنابيب أرامكو يتوقعون جمع 4.4 مليار دولار من بيع سندات

أظهرت وثيقة مصرفية أن مجموعة من المؤسسات الاستثمارية، التي حصلت العام الماضي على حصة في شبكة خطوط أنابيب النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية من المتوقع أن تجمع ما بين 3.5 مليار دولار و4.4 مليار دولار من بيع سندات على شريحتين، اليوم الخميس.

وأظهرت الوثيقة أن السعر الاسترشادي المبدئي حوالي 185 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لشريحة مستحقة بين 14 عاما ونصف إلى 15 عاما، ونحو 235 نقطة لسندات لأجل 24 عاما ونصف إلى 25 عاما.

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وقامت شركة إي أي جي بيرل EIG Pearl Holdings المملوكة لمجموعة من المستثمرين بقيادة EIG Global Energy Partners وهي الشركة التي استحوذت على حصة 49% في شبكة خطوط أنابيب النفط التابعة لشركة أرامكو، بتعيين بنكي سيتي بنك وجي بي مورغان لترتيب إصدار سندات دولارية بحسب وثائق اطلعت عليها وكالة رويترز.

ويأتي الإصدار بهدف إعادة تمويل جزئي لتسهيلات ائتمانية بقيمة 10.8 مليار دولار استخدمت لتمويل شراء EIG Global Energy Partners لحصة 49% من شبكة خطوط أنابيب النفط التابعة لشركة أرامكو في يونيو الماضي.

وبحسب مصادر رويترز، سيتم إعادة تمويل القرض عبر إصدارين أو ثلاثة إصدارات من السندات ومن المحتمل أن يكون أول إصدار بقيمة أربعة مليارات دولار على الأقل.