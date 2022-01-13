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"أبوظبي الإسلامي" يجمع أكثر من 587 مليون درهم لصندوق الصكوك العالمية الجديد

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مصرف أبوظبي الإسلامي
مصرف أبوظبي الإسلامي
أبوظبي

"أبوظبي الإسلامي" يجمع أكثر من 587 مليون درهم لصندوق الصكوك العالمية الجديد

للاستثمار في الصكوك الإقليمية والدولية

دبي - العربية.نت

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أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، اليوم الخميس، جمع أكثر من 587 درهما عبر صندوقه الجديد للصكوك العالمية الذي تم إطلاقه في أكتوبر 2021.

ويقدم الصندوق الجديد للمستثمرين فرصة الاستثمار في محفظة متنوعة من أدوات الصكوك الإقليمية والدولية المُصممة لاغتنام الفرص المتاحة في عالم متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من المؤسسات المالية وشبه السيادية والمؤسسات المالية وكذلك الصكوك الصادرة محليًا وإقليميًا وعالميًا، وفقا لبيان صادر عن البنك.

وتشير هذه الانطلاقة الناجحة لصندوق الصكوك العالمية الجديد من مصرف أبوظبي الإسلامي إلى شهية الطلب الكبيرة لدى الأسواق على منتجات الصكوك الاستثمارية ذات الجودة العالية المتوافقة مع الشريعة. وهو الطلب الذي يلبيه مصرف أبوظبي الإسلامي عبر هذا الصندوق.

ويتناسب الصندوق مع متطلبات المستثمرين الذين يسعون للحصول على عوائد منتظمة أعلى من معدلات السيولة السائدة على مدى فترة استثمار متوسطة إلى طويلة الأجل.

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