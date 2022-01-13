 هيئة السوق المالية السعودية تستطلع الآراء بشأن لائحة أسواق ومراكز الإيداع

قرر مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الخميس، نشر مشروع لائحة أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية؛ لاستطلاع مرئيات العموم مدة ستين يوماً تقويمياً، تنتهي بتاريخ 14 مارس 2022.

وذكرت الهيئة في بيان لها أن المشروع يهدف إلى تطوير الإطار التنظيمي للترخيص والإشراف والرقابة على أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية، لتأدية مهامها والتزاماتها بفعالية، إضافة إلى تعزيز البيئة التنظيمية والاستقرار في السوق المالية، وتطوير كل ما من شأنه تعزيز ثقة المشاركين بالسوق المالية دعمًا لنموها وازدهارها، والعمل على تطوير الإجراءات الكفيلة بتحقيق الإشراف والرقابة الفعّالة على أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير في هذا الشأن.

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ويأتي المشروع استكمالاً لجهود الهيئة في تطوير البنية الأساسية للسوق المالية، وتبعاً لصدور لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية التي تنظم عمليات مقاصة الأوراق المالية في المملكة ومتطلبات الحصول على الترخيص اللازم لممارستها، وذلك في ضوء تعديلات نظام السوق المالية التي تضمنت منح الهيئة صلاحية وضع الأحكام المتعلقة بالترخيص لممارسة أي من أعمال السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة، بما في ذلك شروط الترخيص وشروط استمراره وأحكام التخلي عنه.

وتتمثل أبرز العناصر الرئيسة للمشروع في تنظيم متطلبات الترخيص لمزاولة أعمال السوق أو مركز الإيداع في المملكة، ومتطلبات رأس المال لهما، وتنظيم متطلبات ممارسة الأعمال، والنُظُم والإجراءات الرقابية، وترتيبات حوكمة السوق ومركز الإيداع.

وأوضحت الهيئة أن جميع الآراء والملاحظات ستكون محل العناية والدراسة؛ لغرض اعتماد ‏الصيغة النهائية للمشروع.