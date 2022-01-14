اقتصاد الإمارات
تراجع بورصتي الإمارات بعد تلميح برفع الفائدة الأميركية في مارس
في انعكاس لتراجع الأسهم الآسيوية
أنهت بورصتا الإمارات المعاملات على انخفاض اليوم الجمعة، في انعكاس لتراجع الأسهم الآسيوية بعد تلميح المزيد من المسؤولين في البنك المركزي الأميركي بأنهم سيبدأون رفع سعر الفائدة في مارس/ آذار لكبح جماح التضخم.
ونزل مؤشر بورصة دبي 0.4% بعد مكاسب في الجلسة السابقة، إذ تراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.1%، في حين انخفض سهم إعمار العقارية القيادي 0.8%.
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واستقر مؤشر بورصة أبوظبي عند الإغلاق، في حين انخفض سهم العالمية القابضة 0.3% وزاد سهم مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 0.1%.
وكانت الإمارات أعلنت في الشهر الماضي أنها ستغير عطلة نهاية الأسبوع لتصبح يومي السبت والأحد بدءا من 2022.
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