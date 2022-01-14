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تراجع بورصتي الإمارات بعد تلميح برفع الفائدة الأميركية في مارس

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مكاسب جيدة للأسهم الإماراتية في مستهل الربع الثالث
الأسهم الإماراتية
اقتصاد الإمارات

تراجع بورصتي الإمارات بعد تلميح برفع الفائدة الأميركية في مارس

في انعكاس لتراجع الأسهم الآسيوية

رويترز

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أنهت بورصتا الإمارات المعاملات على انخفاض اليوم الجمعة، في انعكاس لتراجع الأسهم الآسيوية بعد تلميح المزيد من المسؤولين في البنك المركزي الأميركي بأنهم سيبدأون رفع سعر الفائدة في مارس/ آذار لكبح جماح التضخم.

ونزل مؤشر بورصة دبي 0.4% بعد مكاسب في الجلسة السابقة، إذ تراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.1%، في حين انخفض سهم إعمار العقارية القيادي 0.8%.

واستقر مؤشر بورصة أبوظبي عند الإغلاق، في حين انخفض سهم العالمية القابضة 0.3% وزاد سهم مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 0.1%.

وكانت الإمارات أعلنت في الشهر الماضي أنها ستغير عطلة نهاية الأسبوع لتصبح يومي السبت والأحد بدءا من 2022.

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