"TPG" تدشّن موسم الإدراجات الضخمة في وول ستريت.. وقيمتها تتخطى 10 مليارات دولار

في بداية قوية للإدراجات في بورصة "وول ستريت" للسنة الحالية، تمكنت شركة TPG للاستثمارات الخاصة من تحقيق ارتفاع لأسهمها تجاوز 12% في أول إدراج للشركة في بورصة ناسداك، مغلقة عند 34 دولاراً للسهم، لتصبح قيمة الشركة السوقية 10 مليارات دولار. وباعت الشركة ومساهموها في الاكتتاب العام حوالي 34 مليون سهم وجمعت نحو مليار دولار.

تدير TPG أو Texas Pacific Group أصولاً تزيد عن 100 مليار دولار، وكانت قد تأسست عام 1992، وتستثمر في قطاعات مختلفة من البيع بالتجزئة إلى الرعاية الصحية، وكانت أرباحها قفزت 5 أضعاف إلى 1.7 مليارات دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

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يعد إدراج TPG أول إدراج ضخم هذا العام، حيث يراقب المصرفيون عن كثب أداءها لمراقبة فعالية أعمال الطروحات الأولية، بخاصة بعد أن قامت شركة البرمجيات Justworks بتأجيل طرحها معللة ذلك بظروف السوق، وقد باعت TPG الأسهم عند 29.50 دولارًا ، وهي النقطة الوسطى للنطاق السعري المتوقع.

يقول قادة الشركة المدرجة إن طرحها للاكتتاب العام سيساعد في إعداد الشركة للمستقبل، مبينا أن الطرح سيمنح الشركة قدرة على التوسع وتمويل تكاليفها وشراء أعمال جديدة، وحصص الأقلية التي يحتفظ بها مستثمرون خارجيون.