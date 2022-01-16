أكبر مدن الصين تبدأ تنظيم سوق الصناديق الغامضة
رائجة جداً بين صفوف الشباب
أصدر منظم السوق في شانغهاي، أكبر مدن الصين من حيث تعداد السكان وعاصمة البلاد الاقتصادية، مؤخراً، لوائح تنظيمية لتنظيم سوق الصناديق الغامضة.
وتوفر الصناديق الغامضة أو العمياء عنصراً عشوائياً عند فتحه، وهي رائجة جداً بين صفوف الشباب.
ووفقاً لهيئة تنظيم السوق في المدينة، سيتم تحديد سعر الصندوق الغامض بما لا يزيد عن 200 يوان (نحو 31.5 دولار)، نقلاً عن وكالة "شينخوا" الصينية.
وتنص اللائحة التنظيمية أيضاً على أنه يجب على البائعين عدم بيع هذه الصناديق للأطفال دون سن الثامنة، أو الإفراط في التسويق والمضاربة.
وأعربت مصادر من شركة "بوب مارت" للصناديق الغامضة عن دعمها للوائح التنظيمية، وقالت إن الشركة ستعمل مع المنظم لاستكشاف برامج مفصلة ممكنة.
وتأتي الخطوة الجديدة بعد أن أصدرت جمعية المستهلكين الصينيين مؤخراً بياناً أشارت فيه إلى أن الحزمة الجديدة لسلسلة الوجبات السريعة "كي إف سي" التي قدّمت فيها إصداراً محدوداً من صناديق الهدايا، تسببت بموجة شراء غير عقلانية ومفرطة من الطعام.
وقالت الجمعية إن استراتيجية المبيعات هذه تنتهك النظام العام والعادات الجيدة وتنتهك روح القانون.
انتشرت خلال العام الماضي الصناديق الغامضة التي تحتوي على رموز غير قابلة للاستبدال NFT، وهي بيانات فريدة مخزنة في سجل رقمي وغير قابلة للاستبدال ويمكن بيعها، ويرغب المشترون في دفع سعر ثابت للصندوق دون معرفة محتواه حتى فتحه.
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