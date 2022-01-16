العملات المشفرة.. هل ستكون أداة تحوط للمستثمرين في ظل التضخم؟

توقع محمد عبد المطلب المدير الشريك في X -Pay لتداول العملات المشفرة، في مقابلة مع "العربية" أن تتغير النظرة إلى العملات المشفرة على المدى الاستراتيجي.

واعتبر عبدالمطلب أن دخول المؤسسات المالية الكبيرة، إلى سوق العملات المشفرة، كان داعما لتغيير هذه النظرة، بخاصة بعد الصعود القوي خلال العامين الماضيين، لهذه العملات، وعلى سبيل المثال ما جرى لعملة "بيتكوين" وهي الأشهر والأقدم وأكثر هدف للمستثمرين لسهولة الدخول والخروج منها.

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وقال إن عملة "إيثيريوم" تأتي ثانيا في اهتمامات المستثمرين، بينما بقيمة العملات المشفرة تعد أكثر خطورة من مقدار الخطورة الموجود في علمتي "بيتكوين" و"إيثيريوم".

وأشار إلى أن العملة المشفرة Bitcoin بلغت أعلى مستوى لها 65 ألف دولار ثم هبطت إلى مستويات 28 ألف دولار، ثم عادت للصعود والهبوط لتقترب خلال الشهر الحالي من مستوى 40 ألف دولار، لكنها رغم ذلك التذبذب تظل متضاعفة عن قيمتها التي استقرت فترة عليها عند 20 ألف دولار.

وقال إن موجة الخسائر الأخيرة، تجعل بيتكوين تتكبد خسارة 42% من ذروتها المرتفعة التي وصلت إليها قبل حوالي 3 أشهر.

كما تراجعت أيضا الـEther ثاني أكبر عملة مشفرة وسط إشارات بأن الاحتياطي الفيدرالي يستعد لمكافحة التضخم المستمر من خلال سحب التحفيز.