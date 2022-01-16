اكتتاب "دار المعدات الطبية".. تحديد النطاق السعري بين 45 و52 ريالاً للسهم

أعلنت شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة "الاستثمار كابيتال"، اليوم الأحد، بصفتها المستشار المالي، ومدير سجل الاكتتاب، ومدير الاكتتاب، ومتعهد التغطية في الطرح العام المحتمل لشركة دار المعدات الطبية والعلمية في سوق السعودية، عن تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة .

وقالت "الاستثمار كابيتال" في بيان نشر على "تداول السعودية"، إن النطاق السعري لأسهم الطرح تحدد بين 45 ريالا و52 ريالا للسهم الواحد.

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وأضافت أن فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات تبدأ 17 يناير 2022 وتنتهي في 27 يناير.

تشمل عملية الطرح 6 ملايين سهم عادي من أسهم الشركة، ما يمثل 30% من رأس مال المصدر للشركة، وذلك عن طريق بيع أسهما من قبل المساهمين الحاليين في الشركة.

يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 100 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 999.999 ألف سهم.

وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وسيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة المكتتبين الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 6 ملايين سهم طرح بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.

وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمدير سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 5.4 مليون سهم كحد أدنى، بما يمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.