سوق الأسهم السعودية تواصل مكاسبها.. والمؤشر قرب 12200 نقطة

واصلت سوق الأسهم السعودية مكاسبها في مطلع تعاملات الأسبوع، اليوم الأحد، حيث اخترق المؤشر مستويات جديدة لأول مرة منذ 2006.

وخلال الجلسة وصل المؤشر إلى 12173 نقطة، بعد أن حقق مكاسب بنسبة 0.78%، أو 95 نقطة، وسط دعم كبير من القطاع المالي.

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وتحقق أسهم القطاع المالي والبنوك في السعودية مكاسب قوية بدعم من توقع أداء إيجابي في 2022، مع توجهات برفع أسعار الفائدة ما سينعكس إيجابا على عملياتها والإقراض والإيرادات.

كما تستفيد السوق من الأداء الإيجابي لأسعار النفط، حيث استقرت العقود الآجلة للنفط على ارتفاع الجمعة مدعومة بقيود العرض والمخاوف من هجوم روسي على أوكرانيا المجاورة مما دفع الأسعار نحو مكاسب للأسبوع الرابع على الرغم من أن مصادر تقول إن الصين تستعد للسحب من احتياطيات الخام قرب السنة القمرية الجديدة.

وأنهت العقود الآجلة لمزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 1.59 دولار أو 1.9% لتسجل عند التسوية 86.06 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر، مرتفعة 5.4% في الأسبوع، وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط 1.70 دولار أو 2.1% إلى 83.82 دولارا للبرميل مسجلة ارتفاعا 6.3% في الأسبوع.

وحتى الساعة 12:17 بتوقيت السعودية، بلغت قيمة التداولات نحو 4.9 مليار ريال، بأحجام تداول 126.7 مليون سهم.

وارتفعت أسعار 159 سهما، فيما تراجعت أسعار 39 سهما، من بين أسهم 209 شركة مدرجة في السوق.

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا مجموعة تداول بنسبة 8.9%، أكوا باور 7.6%، ومتطورة 4.7%.

أما سهم الدرعي العربي فقد جاء في مقدمة الأسهم الأكثر تراجعا بنسبة 1.8%، تلاع العربي بنسبة 1.31%.

وجاء في مقدمة الأسهم الأكثر نشاطا بالقيمة الراجحي 417 مليون ريال، مجموعة تداول 397 مليون ريال، وأكوا باور 299 مليون ريال.

كان مؤشر سوق الأسهم السعودية قد أنهى تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع، إذ سجل المؤشر مكاسب بنسبة 1%، الخميس الماضي إلى 12079 نقطة، لأعلى مستوى خلال 15 عاماً، مدعوما بارتفاع سهم بنك الرياض 5.4%، وصعود سهم البنك الأهلي السعودي 1.5%.