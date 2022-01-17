أسهم أوروبا ترتفع مع التركيز على عمليات اندماج في بريطانيا 

ارتفعت الأسهم الأوروبية بعض الشيء اليوم الاثنين، إذ دعمت مفاوضات على صفقة تتعلق بشركات بريطانية مؤشر فاينانشال تايمز البريطاني، في حين هبط سهم بنك كريدي سويس بعد استقالة رئيسه في أعقاب تحقيق داخلي بشأن سلوكه الشخصي.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% مع تقلب أسواق آسيا بين الصعود والهبوط بعد أن خفض البنك المركزي الصيني بعض أسعار الإقراض استجابة لبيانات اقتصادية متضاربة، في حين كانت التعاملات محدودة بسبب عطلة في الولايات المتحدة.

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وكانت أسهم قطاعات التعدين والرعاية الصحية أكبر رابح في أوروبا فزاد كل قطاع بنسبة 0.8%.

وقفز سهم جلاكسو سميث كلاين 5.2% بعد أن أكدت في مطلع الأسبوع رفضها عرضا من يونيليفر بقيمة 50 مليار جنيه استرليني لشراء وحدتها الاستهلاكية للرعاية الصحية.

وهبط سهم يونيليفر 5.2% بعد أن أشارت اليوم إلى أنها ستواصل السعي لإبرام الصفقة.

وهبط سهم كريدي سويس 1.1% بعد استقالة رئيسه إثر تحقيق في سلوكه الشخصي يشمل انتهاك قواعد كوفيد-19.